Incidente lungo la Statale Telesina: due feriti e traffico in tilt Tra Dugenta e Sant'Agata, invece, scontro tra Fiat Stilo e Bmw: tre persone in ospedale

Doppio incidente stradale nel pomeriggio lungo la Statale Telesina e sulla viabilità interna tra Dugenta e Sant'Agata de' Goti. Sulla Statale 372 il bilancio è di due persone ferite e trasportate in ospedale. Erano a bordo di un'utilitaria che nel percorrere il tratto interessato dal cantiere tra Ponte e Paupisi ha impattato contro il guardrail e i new jersy che restringono la carreggiata. Scattato l'alalrme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia stradale di Benevento. Traffico bloccato per consentire i soccorsi e i rilievi. In entrambi le direzioni si sono formate lunghe code fino alla rimozione della Chevrolet incidentata.

In via Fossi, tra Dugenta e Sant'Agata de' Goti, invece, scontro (nella foto) tra una Bmw e una Fiat Stilo. Tre le persone trasportate in ospedale e sul posto necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, delle ambulanze e dei carabinieri.