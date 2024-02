Audi Q3 in fiamme nella notte a Moiano Completamente distrutto il veicolo e danneggiata una pensilina

Completamente distrutta dalle fiamme un'Audi Q3, versione sportiva Rs, a Moiano. È accaduto la scorsa notte in via Sala dove il suv era stato lasciato in sosta sotto ad una pensilini che è stata danneggiata dall'incendio.

L'allarme dopo l'una quando alcuni residenti hanno notato il rogo ed allertato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Al loro arrivo l'Audi era completamente avvolta dalle fiamme. Distrutto il veicolo. Spento l'incendio, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini per risalire alle cause che hanno scatenato il rogo.

Come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata.