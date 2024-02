Cellulare alla guida e auto senza assicurazione o revisione: multe e sequestri Controlli dei carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo

Tre veicoli sequestrati perchè senza assicurazione, 252 persone identificate e 184 veicoli controllati. Sono questi i numeri dei controlli effettuati nell'ultima settimana dai carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e delle Stazioni del territorio. Sessanta le pattuglie effettuate lungo le strade del territorio di competenza; elevate 12 sanzioni amministrative per infrazioni del codice della strada, per un importo totale di 3.821 euro, sottoponendo a sequestro amministrativo 3 veicoli che circolavano senza l’assicurazione rca obbligatoria, contestando violazioni per circolazione con veicoli privi della prevista revisione periodica, per circolazione senza avere al seguito le previste documentazioni, per sistemazione irregolare del carico su autocarri, per utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida e decurtando 23 punti da patenti di guida.