"Fatture per operazioni inesistenti", una condanna ed un proscioglimento Benevento. La sentenza per gli amministratori di due società

Una condanna ed un non luogo a procedere sono stati decisi dal giudice Telaro nel processo a carico degli amministratori di due imprese di trasporto merci ed edile. In particolare, la condanna ad 1 anno e 6 mesi è stata pronunciata per Maria Domenica Maiello (avvocato Raffaele Porrino), 72 anni, di Montesarchio, amministratrice della 'Mondo autotrasporto', mentre il proscioglimento è scattato, dopo l'accoglimento di una eccezione della difesa, per Ruggiero De Blasio (avvocato Antonio Leone), 63 anni, di Ceppaloni, amministratore della 'Euro trasporti' , impegnata nella costruzione di edifici.

Maiello era accusata di aver emesso della fatture, per operazioni ritenute inesistenti, in favore della 'Euro trasporti', per consentire l'evasione del pagamento delle imposte e dell'Iva, e di aver omesso le dichiarazioni per il 2013, mentre a De Blasio era stato contestato l'utilizzo di quelle fatture. Il Pm aveva chiesto la condanna a 1 anno e 6 mesi per entrambi gli imputati.