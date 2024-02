Rifiuti speciali e non in un'area privata a Benevento, scatta il sequestro Controlli della Guardia di Finanza di Benevento

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha sequestrato una discarica abusiva a Benevento.

Si tratta di un'area in centro città, a ridosso delle abitazioni di un quartiere popolare, di circa 1.000 metri quadrati dove sono stati rinvenuti prodotti speciali pericolosi in quanto derivati dalle attività produttive e altamente inquinanti, tra i quali oli esausti e solventi. Inoltre, erano presenti materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione, mobili in legno, veicoli a motore fuori uso e loro parti, pneumatici nonché muletti, macchine operatrici gru ed elettrodomestici in disuso. Per il proprietario dell'area è scattata la segnalazione per la violazione al Testo Unico in materia ambientale.