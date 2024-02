Invade un immobile non suo, piazza fioriere e vasi, mura l'accesso al terrazzo Benevento. Condannato un 56enne di Guardia Sanframondi

Nove mesi ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile. E' la condanna decisa dal giudice Graziamaria Monaco al termine del processo a carico di un 56enne di Guardia Sanframondi, difeso dall'avvocato Silvio Falato.

L'imputato era stato chiamato in causa dalle indagini su quanto accaduto nell'agosto 2020. Quando, secondo gli inquirenti, avrebbe invaso l'immobile di proprietà di un 58enne, assistito dall'avvocato Antonio Di Santo. Una volta all'interno, avrebbe piazzato fioriere e vasi pesanti dinanzi all'accesso e lungo le scale, avrebbe cambiato il lucchetto della cantina e rimosso la porta ed il cancello per raggiungere il terrazzo, di cui avrebbe chiuso l'entrata con un muro, sistemando un water non collegato alla rete idrica.

La quarela del proprietario aveva innescato un'onchiesta sfociata nella citazione diretta a giudizio del 56enne, poi condannato.