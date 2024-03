Accusato di aver abusato di una donna in stato di gravidanza: assolto un 50enne Benevento. La sentenza: il Pm aveva chiesto 6 anni e 8 mesi

Il Pm aveva chiesto la condanna a 6 anni ed 8 mesi, ma il Tribunale, così come sollecitato dalla difesa, rappresentata dall'avvocato Ettore Marcarelli, lo ha assolto perchè il fatto non sussiste.

E' la sentenza emessa per P.P., 50 anni, di Paupisi, che nel dicembre 2019 era stato rinviato a giudizio per violenza sessuale. L'accusa riguardava un episodio che sarebbe accaduto a Vitulano il 14 luglio del 2017. Quel giorno, sosteneva la Procura, l'uomo si sarebbe introdotto “clandestinamente” nell'abitazione di una donna di nazionalità romena, in stato di gravidanza: più in particolare, nella sua camera da letto, dove le avrebbe toccato le parti intime dopo aver cercato di abbassarle le mutandine.

Poi si sarebbe denudato, ma la reazione della vittima l'aveva spiazzato: lei avrebbe infatti gridato a squarciagola, richiamando l'attenzione di una vicina, che era subito accorsa. A quel punto, l'allora 43enne non aveva potuto far altro che allontanarsi.

Una vicenda finita al centro di una denuncia presentata ai carabinieri, che avevano avviato le indagini, sfociate in un processo che si è concluso con l'assoluzione.