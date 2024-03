Anziano rapinato dei soldi prelevati alle Poste, arrestato un 39enne di Moiano Indagine dei carabinieri, l'uomo è finito ai domiciliari anche per una tentata rapina

E' ritenuto il presunto autore di due rapine: una messa a segno, l'altra tentata. E' per questo ce i carabinieri di Montesarchio hanno arrestato Dario Parrillo, 39 anni, di Moiano, colpito da una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari firmata dal gip Loredana Camerlengo su richiesta della Procura.

E' stato tirato in ballo dalle indagini avviate inizialmente su una rapina della quale era rimasto vittima, a gennaio, un 78enne di Montesarchio, che sarebbe stato aggredito e colpito, al punto da riportare lesioni giudicate guaribili in venti giorni, dopo aver prelavto una somma di denaro allo sportello Atm delle Poste di Montesarchio. L'attività investigativa avrebbe poi consentito di risalire al 39enne anche rispetto ad un altro episodio – una tentata rapina – della quale avrebbe fatto le spese una donna della provincia di Caserta.

Secondo gli inquirenti, supportati dalle immagini delle telecamere dell'ufficio Pt, dalla descrizione dell'uomo, che avrebbe indossato in entrambi i casi un giubbino bomber di colore rosso con il cappuccio alzato, e dalla individuazione fotografica eseguita dalle vittime e da una testimone presente alla tentata rapina, il 39enne avrebbe agito alludendo al possesso di un coltello, non estratto, per intimorire le vittime e costringerle a consegnargli il denaro richiesto.