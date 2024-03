Discarica abusiva sequestrata dalla Finanza a Solopaca Rifiuti speciali pericolosi su un'area di 1.200 metri quadrati, segnalato il gestore

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha sequestrato una discarica abusiva a Solopaca. In particolare, militari della Tenenza di Solopaca hanno notato che in un’area boschiva recintata di circa 1.200 metri quadrati erano presenti rifiuti speciali pericolosi, quali apparecchiature elettriche, materiale ferroso, materiale plastico, vetro, parti di mobili in legno e recipienti contenenti vernici industriali. Per questo l'area è stata sequestrata mentre per il gestore è scattata la segnalazione alla Procura per violazione del Testo Unico in materia ambientale.