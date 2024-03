Volto coperto e pistola, rapina sala slot. Proprietario reagisce e resta ferito E' accaduto a San Leucio del Sannio. Il bandito ha perso l'arma durante una colluttazione

E' entrato in quella sala giochi con l'intenzione di portar via l'incasso. Aveva il volto coperto, ed era armato di pistola, il bandito che questo pomeriggio ha messo nel mirino un centro scommesse in via Vittorio Emanuele a San Leucio del Sannio.

Secondo una prima ricostruzione, quando se l'è trovato di fronte, il proprietario - un 23enne- ha reagito, ingaggiando con lui una colluttazione nel corso della quale il malvivente ha perso l'arma, poi risultata giocattolo, e se l'è svignata a mani vuote riuscendo, al momento, a far perdere le sue tracce.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Acquisite le immagini delle telecamere, la speranza è che possano offrire elementi utili per risalire al responsabile dell'episodio.

Lievi, per fortuna, le conseguenze per la vittima, medicata dal 118.

(foto di repertorio)