Sono matto, ricoveratemi. Un medico dice no e lui sfascia tutto: condannato Benevento. La sentenza per un 31enne arrestato dalla Volante ad agosto 2023

La condanna a 6 mesi, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede in favore dell'azienda ospedaliera San Pio, parte civile, e la revoca della detenzione in carcere, sostituita con la misura di sicurezza della libertà vigliata, per 6 mesi, in una Rems.

E' la sentenza del giudice Murgo, che ha riconosciuto la seminfermità mentale dell'imputato, sollecitata dalla difesa, per L. M. (avvocato Fabio Russo), 31 anni, di Pannarano, chiamato in causa per l'episodio accaduto l'8 agosto 2023 in ospedale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane si era fatto trasportare lì perchè voleva ricoverarsi, sostenendo di essere matto e che, se non l'avessero trattenuto a Psichiatria, una volta a casa si sarebbe sucidato.

Quando un medico che lo conosceva bene si era espresso in senso contrario, ritenendo non necessaria la degenza e ordinando esami tossicologici e per l'alcolemia, aveva dato di matto. Aveva danneggiato un computer nel pronto soccorso, poi aveva impugnato una sorta di bisturi ed aveva minacciato il personale sanitario.

Gli agenti della Volante, intervenuti sul posto, avevano avuto non poche difficoltà per bloccarlo e portarlo all'esterno, invitandolo ad andar via. Per tutta risposta, il giovane aveva spintonato due poliziotti ed aveva pesantemente inveito contro di loro. “Vi ammazzo tutti, vi taglio la testa...”, aveva urlato, prima di essere arrestato. Oggi la conclusione del processo e la condanna. Per il San Pio l'avvocato Andrea De Longis.