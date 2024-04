Insegue la ex che è in compagnia di un altro uomo, arrestato un 34enne Benevento. Fermato dalla Mobile, è ai domiciliari

L'ha vista con il nuovo compagno e l'ha inseguita, molestandola. Ecco perchè un 34enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Squadra mobile.

Gli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo sono intervenuti nel pomeriggio su richiesta della donna, che, secondo una prima ricostruzione, era già finita da tempo nel mirino delle condotte, ritenute persecutorie, del suo ex. Che in una occasione le avrebbe bucato le gomme dell'auto, in un'altra danneggiato l'abitazione.

Oggi l'epilogo, quando l'indagato, che avrebbe giustificato il suo comportamento con il desiderio di parlarle, si è messo sulle tracce della malcapitata, che era in compagnia di un altro uomo. Fermato e condotto in Questura dalla Volante, il 34enne è stato succesivamente sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm Giulio Barbato. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.