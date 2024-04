Lei passeggia, lui le sputa e la minaccia: ritirati. A giudizio un 32enne Benevento. A luglio il processo per il giovane, accusato di stalking

Rinviato a giudizio dal gup Vincenzo Landolfi, così come chiesto dalla Procura, un 32enne, domiciliato a Benevento, accusato di stalking ai danni dell'ex convivente. Difeso dall'avvocato Lucia Catalano, l'uomo è stato chiamato in causa per i comportamenti che avrebbe mantenuto nei confronti della donna dal luglio 2021 all'agosto 2023.

Secondo gli inquirenti, oltre a minacciarla che le avrebbe tolto i figli, l'avrebbe pesantemente offesa. In una occasione, avrebbe incontrato la malcapitata, parte civile con l'avvocato Fabio Russo, che stava passeggiando, e le avrebbe intimato di ritirarsi, sputandole in faccia.

L'elenco degli addebiti include poi telefonate e messaggi, una visita notturna presso l'abitazione della ex, di cui avrebbe preso a calci il portone. Poi, dopo averla 'invitata' ad uscire, l'avrebbe intimidita indicandole un'ascia che le avrebbe puntato al mento, causandole delle lesioni anche ad un avambraccio.

E ancora: dopo aver sferrato calci e pugni a due persone che si erano interposte tra lui e la parte offesa, avrebbe afferrato un vaso di fiori e l'avrebbe scagliato contro una finestra della casa, danneggiandola. Questa mattina l'udienza preliminare e la decisione di fissare il processo: partirà il 18 luglio.