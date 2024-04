Statale Telesina: chilometri di code tra Benevento e Paupisi A rendere più difficili i rientri il cantiere tra Ponte e Paupisi

Giornata nera per il traffico sulla statale 372 Telesina nel Sannio. Chilometri di coda rendono difficili i rientri dopo le feste pasquali. Rallentamenti conseguenza del cantiere sulla Telesina tra Ponte e Paupisi, regolato dall'impianto semaforico.

E dunque automobilisti fermi in auto con lunghe code da Benevento in direzione di Telese Terme. In particolare un lungo serpentone si è formato dal bivio per Campobasso al semaforo installato prima di Paupiusi.