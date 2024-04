Ancora raid nelle scuole a Benevento: rubati i soldi dai distributori Nel mirino le macchinette al Galilei - Vetrone e al liceo Scientifico Rummo

Le vacanze pasquali non hanno scoraggiato affatto i ladri che hanno messo a segno per l'ennesima volta colpi per rubare i soldi custoditi nei distributori installati nelle scuole. Due gli episodi nelle ultime 24 ore. L'allarme è scattato da ieri con la riapertura degli istituti. Il primo ad essere colpito è stato il Galilei – Vetrone di piazza Risorgimento. Dopo aver aperto le porte posteriori di emergenza, gli autori o l'autore dell'ennesimo raid ha forzato, danneggiandoli, i distributori di bevande e snack. Attenzione rivolta ovviamente ai soldi custoditi all'interno delle macchinette. Sul posto accorsi i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini.

Stessa sorte, la scorsa notte, per i distributori del Liceo Scientifico Rummo di via Santa Colomba. Scene già viste questa mattina da parete degli operatori Ata che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto in questo caso lavoro per la polizia.

Come sempre in questi casi l'attenzione degli investigatori è rivolta anche ad eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Esasperazione per la Dimatic, l'azienda proprietaria dei distributori che ormai da mesi sta registrando danni ingenti non solo per l'ammanco degli incassi ma anche per il danneggiamento continuo dei dispositivi.