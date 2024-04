Anziana rapinata, obbligo dimora per 3 giovani a Telese, Solopaca e Castelvenere Valle telesina. Una storia anticipata da Ottopagine, ora la misura cautelare

Devono restare nei comuni di residenza e non possono uscire di casa dalle 20 alle 7. E' la misura applicata dal Gip a tre ventenni di Telese, Solopaca e Castelvenere: i primi due difesi dall'avvocato Massimo Scetta, l'altro dall'avvocato Lucia Sagnella, indagati per la rapina compiuta lo scorso 6 febbraio a Telese Terme ai danni di una 64enne. Si tratta di una storia già raccontata all'epoca da Ottopagine, che ora fa registrare una novità sul versante cautelare.

Tutto era accaduto in via Marco Polo: secondo una prima ricostruzione, mentre stava camminando, la malcapitata era stata avvicinata da un'auto con a bordo due giovani. Due di loro erano scesi e le aveva strappato la borsa nella quale custodiva le sue cose: soldi e oggetti d'oro che, uscendo, si era portata dietro per paura che, in sua assenza, i ladri le 'visitassero' l'abitazione.

La poverina - è assistita dall'avvocato Antonio Leone- aveva provato ad opporsi, ma era caduta sull'asfalto. Soccorsa, era stata trasportata al Fatebenefratelli e giudicata guaribile in trenta giorni doo essere stata operata per la frattura di un malleolo. Immediato l'avvio delle indagini da parte dei carabinieri della Stazione di Telese, che, attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere della zona, erano risaliti alla macchina, al conducente e agli altri due protagonisti, recuperando anche la refurtiva. I tre ventenni erano stati denunciati, ora l'obbligo di dimora a loro carico.