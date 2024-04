"T'aggia accide", tre colpi di pistola: uomo ferito lievemente, due condanne Benevento. La sentenza con rito abbreviato per due persone di Campoli Monte Taburno

Un anno ad Antonio Coppolaro, 37 anni, e 11 mesi a Cosimo Coppolaro, 47 anni. E' la condanna decisa con rito abbreviato dal gup Pietro Vinetti per le due persone di Campoli Monte Taburno – per entrambe pena sospesa- che, difese dall'avvocato Raffaele Scarinzi, sostituito dal collega Nico Colangelo, erano state chiamate in causa dall'indagine su un episodio accaduto il 4 ottobre 2020, del quale avrebbe fatto le spese un uomo di Tocco Caudio, parte civile con l'avvocato Marcello Giulianini, al quale dovranno essere risarciti i danni in separata sede.

Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero raggiunto in auto l'abitazione del malcapitato, muniti di una pistola semiautomatica calibro 9x21 che Cosimo avrebbe messo a disposizione e Antonio utilizzato. Quest'ultimo l'avrebbe impugnata e, dopo aver detto all'indirizzo del proprietario della casa l'espressione “t'aggia accide”, avrebbe fatto fuoco tre volte “per futili motivi”. Uno dei proiettili aveva raggiunto l'uomo alla gamba sinistra: nulla di grave, per fortuna, per lui una prognosi di tre giorni.

Questa mattina discussione: il pm Licia Fabrizi aveva chiesto 1 anno per i due Coppolaro, dei quali la difesa aveva invece sollecitato l'assoluzione perchè il fatto non sussiste o per non averlo commesso, anche della luce dell'assenza della gravità indiziaria sostenuta dal Gip in sede cautelare. Oggi pomeriggio la condanna, che sarà impugnata.