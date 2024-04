Maltratta compagna e figlia, 62enne di Benevento finisce in carcere L'uomo è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile

Lo hanno arrestato in flagranza di reato perchè avrebbe maltratattao la compagna e la figlia. E' l'ipotesi di reato contestata in serata ad un 62enne di Benevento, fermato dalla Squadra mobile. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe dato in escndescenze e trattato in malo modo, e pare non fosse la prima volta, le due donne, che hanno dato l'allarme.

Bloccato dagli agenti, il 62enne è stato dapprima condotto in Questura, quindi trasferito in carcere, a disposizione del pm Maria Colucci, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip.