La Panda ripresa dalle telecamere, l'allarme del datore lavoro: dove è Angelo? Montesarchio. Ore di apprensione per le sorti di un 31enne sparito da questa mattina

La sua Fiat Panda vecchio tipo, blu, è stata vista transitare pochi minuti dopo le 7. Ad immortalarla sono state le telecamere di videosorveglianza che l'hanno fissata mentre percorreva la statale Appia in direzione Caserta. Al volante Angelo Grasso, 31 anni, di Montesarchio, di cui da stamattina non si hanno più notizie.

Secondo una prima ricostruzione, è stato il titolare dell'attività commerciale presso la quale lavora in un centro caudino a far scattare l'allarme. Angelo è sempre stato puntuale, ecco perchè, quando non l'ha visto arrivare alle 8, si è sorpreso. Ha atteso una decina di minuti, poi ha iniziato a telefonare ai suoi familiari, pensando che l'assenza fosse legata ad un problema improvviso o che lui non si fosse sentito bene.

E' bastato un controllo presso la sua abitazione, dove vive da solo, per capire che non era in casa. Nessuna risposta al cellulare, inevitabili l'ansia e il timore. A seguire, la denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche.

Immediato l'appello sui social con un numero di telefono al quale rivolgersi per ogni informazione utile: “Caro amico mio siamo tutti in pena per te dato che ti vogliamo un bene dell'anima. Spero riescano a trovarti e a riportarti a casa”, hanno postato. E ancora: “ In settimana al Covà ci siamo divertiti tantissimo e tu sembravi sereno...spero torni da noi amici che ti vogliamo bene”.

Sul profilo fb l'ultima attività di Angelo risale a 21 ore fa, quando ha condiviso un video motivazionale con una serie di frasi: “Le persone buone ti danno felicità, le persone cattive ti danno esperienze, le persone migliori ti danno ricordi, le persone peggiori ti danno lezioni...”.