Trovato in possesso di Cocaina e crack per uso personale: segnalato L'uomo, della provincia di Caserta fermato dagli agenti del Commissariato di Telese Terme

E' stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti il 41enne della provincia di Caserta fermato ieri pomeriggio dagli agenti del Commissariato di Telese Terme. L'uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina e crack. Senza documenti, il 41enne è stato trasferito in commissariato per l'identificazione e la notifica della sanzione amministrativa mentre la droga è stata sequestrata.