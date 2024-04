"Ha abusato della nipote minore", condanna ad 8 anni definitiva per imprenditore No della Cassazione al ricorso della difesa dell'uomo, di Apice

E' diventata definitiva, dopo il no della Cassazione, che ha ritenuto inammissibile il ricorso della difesa, la condanna ad 8 anni ed 1 mese, confermata in appello, che il Tribunale di Benevento, nel luglio 2022, aveva inflitto ad un imprenditore di Apice accusato di aver abusato sessualmente della nipote, all'epoca minore di 16 anni.

Una brutta storia finita al centro delle indagini della Squadra mobile avviate dopo la denuncia dei genitori, sfociate nell'arresto dell'uomo – prima in carcere, successivamente ai domiciliari - e scandite anche da un incidente probatorio. Nel mirino degli inquirenti i comportamenti che lui, difeso dagli avvocati Angelo Leone e Franco Errico, avrebbe mantenuto nei confronti della giovane dal giugno del 2016 al novembre del 2018.

Un arco temporale nel corso del quale le avrebbe riservato le sue 'attenzioni' , approfittando di lei in più occasioni, anche in macchina, mentre l'accompagnava a casa dopo essere passato a prenderla all'uscita dalla scuola. Lei sarebbe stata costretta a subire atti e rapporti sessuali, palpeggiamenti, frasi e allusioni a sfondo sessuale, e le sarebbe stato imposta la visione di un film pornografico.

Una situazione che le avrebbe causato una “sindrome da stress post traumatico, che l’aveva portata ad avere incubi notturni e crisi respiratorie, arrivando ad autoinfliggersi lesioni corporali e procurandosi una serie di ferite”. Meno di due anni fa la sentenza di primo grado con la quale era stato anche disposto il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, ed il pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di 10mila euro in favore della ragazza e di 5mila euro per ognuno dei genitori, parti civili con l'avvocato Marcello D'Auria.