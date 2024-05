Giuseppe sta meglio: lungo sospiro di sollievo per il 23enne di Apice Ferito in un incidente alla contrada Ferrara di Paduli: scontro tra la sua moto e un'auto

L'impatto è stato forte, ma le conseguenze, per fortuna, non sono state drammatiche. Perchè le sue condizioni, mai definite gravi, sono ritenute in netto miglioramento. Un dato confortante che ha fatto tirare un lungo sospiro di sollievo ai familiari ed agli amici di Giuseppe, il 23enne di Apice rimasto ferito in un incidente accaduto lungo la statale 90 bis, alla contrada Ferrara di Paduli.

Un tratto rettilineo diventato all'improvvisoo il teatro dello scontro - secondo una prima ricostruzione - tra la moto guidata dal giovane ed un'Alfa Giulietta che procedeva in senso opposto, in direzione Foggia: al volante una donna di Paduli che sembra stesse svoltando a sinistra, verso un'attività commerciale.

In seguito all'urto, violento, il centauro è stato sbalzato sull'asfalto: soccorso è stato immediatamente trasportato all'ospedale San Pio, al pari della conducente della macchina, comprensibilmente spaventata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polstrada che hanno proceduto ai rilievi.