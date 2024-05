'Sfratto' ragazzi del Galilei-Vetrone, i genitori: beffa che trasuda iniquità La lettera di Michela D'Abruzzo, rappresentante nel Consiglio d'Istituto

E' una lettera attraversata da una forte vena polemica quella che verga Michela d'Abruzzo, rappresentante dei genitori nel Consiglio d'Istituto del 'Galilei - Vetrone'.

"Il senso di imbarazzo che promana dal clamore dello “ sfratto coattivo “ previsto a carico dei ragazzi dell’Istituto “ Galilei Vetrone “ di Benevento- scrive- è eclatante: gli alunni di una scuola non interessata da lavori di straordinaria manutenzione, devono abbandonare il proprio “palazzo “ destinato - loro malgrado - ad alunni di altre scuole……Siamo al paradosso!".

L'invito è preciso: "Vale la pena unire la voce di protesta da parte di noi genitori, a quella già stentorea e colorata dei nostri figli: gli studenti, i quali hanno già rappresentato in modo chiaro e comprensibile il loro più che motivato dissenso".

La conclusione non lascia spazio al dubbio: "In ogni caso, laddove le opzioni politiche della Provincia non dovessero convergere verso un ragionevole approdo, in linea con la priorità delle esigenze del nostro Istituto di istruzione superiore, valuteremo strategie anche di natura giurisdizionale, tali da eludere la possibilità di una beffa che trasuda di iniquità."