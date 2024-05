Errori giudiziari. Sabato a Benevento convegno dell'Ordine degli Avvocati Al Teatro Comunale in collaborazione con Camera Penale e Osservatorio nazionale errore giudiziario

L’Ordine degli Avvocati di Benevento ha organizzato per sabato 25 maggio alle 9.30, nella splendida cornice del Teatro Comunale Vittorio Emmanuele, un convegno sul tema degli errori giudiziari.

Si tratta di un fenomeno molto più diffuso di quanto si possa ragionevolmente immaginare. Un problema che ogni anno, in Italia, segna indelebilmente la vita di circa mille cittadini e delle loro famiglie. Vite condizionate per sempre, spesso irrimediabilmente distrutte.

Gli avvocati di Benevento hanno ritenuto opportuno portare questo tema fuori dalle aule di giustizia per un momento di riflessione collettiva con tutta la società civile. Questo male si può affrontare solo con l’impegno di tutti i cittadini e, per essere combattuto efficacemente, deve essere prima conosciuto approfonditamente.

L’Ordine degli Avvocati, insieme alla Camera Penale di Benevento, all’Osservatorio nazionale sull’errore giudiziario dell’Unione dell’Unione delle Camere Penali Italiane, alla locale Scuola di Formazione Forense, all’ Università degli Studi del Sannio e al Comune di Benevento, si è impegnato per promuovere e sostenere questo importante evento per la città.

L’avvocato Domenico Russo e la professoressa Antonella Marandola introdurranno e modereranno i lavori. Ospiti dell'evento: Valentino Maimone - giornalista e co-fondatore del sito “Errorigiudiziari.com” , Raffaele della Valle - avvocato difensore di Enzo Tortora, Mauro Trogu - Avvocato difensore di Beniamino Zuncheddu, lo stesso Beniamino Zuncheddu, vittima del più grande errore giudiziario della storia italiana, e Clemente Mastella - Sindaco di Benevento e già Ministro della Giustizia.

Si parlerà anche del libro “Quella volta che l’Italia perse la faccia” sulla storia di Enzo Tortora e, per la prima volta in Italia, del libro “Io sono innocente” sulla vicenda giudiziaria di Beniamino Zuncheddu in uscita il 21 maggio. Alla giornata di confronto e approfondimento sono invitati i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni, gli operatori dell’informazione e gli esponenti delle varie forze politiche.