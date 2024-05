Arrestato per hashish e cocaina quattro anni fa, assolto un 43enne Benevento. La sentenza

Era accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato assolto perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. E' la sentenza del giudice Monaco per Raffaele Panella, 43 anni, di Benevento, che nel febbraio 2020 era stato arrestato – poi era tornato in libertà- al termine di una perquisizione che aveva consentito di rinvenire e sequestrare circa 26 grammi di hashish e poco più di 1 grammo di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione. Droga di cui aveva rivendicato l'uso personale, che gli era costata un processo che oggi si è concluso con la sua assoluzione, in linea con la richiesta dell'avvocato Gerardo Giorgione e della Procura.