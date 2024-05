Sorpresi in un locale con la droga ed una pistola 38 special rubata: condannati Benevento. Rito abbreviato, la sentenza per un 54enne di Montesarchio ed un 41enne di Acerra

Quel giorno – il 16 settembre 2023 - erano stati trovati in possesso di droga e di una pistola rubata, oggi sono stati condannati con rito abbreviato. Ad emettere la sentenza è stato il gup Maria Di Carlo, che ha inflitto 3 anni e 4 mesi a Giuseppe Duilio, 54 anni, di Montesarchio, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, e 4 anni e 4 mesi a Giacomo Doni, 41 anni, di Acerra, che rispondeva di detenzione e porto illegale di arma e ricettazione.

Le pen sono le stesse proposte dal pm Stefania Bianco per i due imputati, dei quali, rispettivamente, gli avvocati Enzapaola Catalano e Dora Creta (in sostituzione della collega Elisabetta Montano) avevano sollecitato l'assoluzione perchè il fatto non sussiste e, nel caso di Doni, anche per non aver commesso il fatto.

I due uomini erano stati bloccati in un locale di via Napoli: Duilio custodiva in un marsupio un involucro di cellophane contenente circa 100 grammi di hashish, mentre a Doni era stato sequestrato un revolver calibro 38 special che era stato trafugato,nel giugno 2022, in un'abitazione a Mafalda, un centro in provincia di Campobasso.

Dichiarati in arresto, erano stati trasferiti in carcere: a seguire, il giudizio immediato ottenuto dal pm Giulio Barbato e la scelta del rito alternativo. Questa mattina la discussione, nel pomeriggio la decisione.

(foto di repertorio)