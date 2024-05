A Benevento sgomberato un immobile confiscato: sarà dei carabinieri forestali Questa mattina le procedure interforze per liberare una villetta unifamiliare a contrada Roseto

Questa mattina a Benevento eseguito lo sgombero di un immobile in via Ferrari – contrada Roseto – confiscato definitivamente alla criminalità organizzata con un decreto del febbraio del 2012 divenuto definitivo il 7 maggio 2015.

Le attività, coordinate operativamente dalla Questura di Benevento, con il supporto delle altre Forze di Polizia, dell’ASL, dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata e del Comune di Benevento, sono state previamente programmate e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Carlo Torlontano.

Si tratta di una villetta unifamiliare che risultava ancora occupata “sine titulo dal precedente proprietario, che lo utilizzava anche come sito per il ricovero di animali da cortile. Tutti gli animali – spiegano dalla Prefettura - sono stati trasferiti in sicurezza e la proprietà è stata rimessa nella disponibilità dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata”.

La struttura sarà destinata all’Arma dei Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento, che, per il tramite dell’Agenzia del Demanio nell’ambito dell’apposita conferenza di servizi indetta dall’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, ha manifestato l’interesse all’assegnazione del compendio immobiliare per realizzare degli alloggi di servizio.

Il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, ha espresso “viva soddisfazione per l’esito dell’attività, che ha consentito di ripristinare la legalità attraverso la riconsegna allo Stato di un bene confiscato alla criminalità organizzata. Un sentito ringraziamento a tutte le componenti operative che hanno contribuito al raggiungimento del risultato”.