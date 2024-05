Dà i numeri in supermercato, scaglia pedana di legno contro due auto: arrestato Benevento. Ai domiciliari un 23enne, fermato dalla Volante

Lo hanno arrestato per un episodio del quale si sarebbe reso responsabile, dai contorni ancora da chiarire. Nel mirino della polizia è finito Pio C., 23 anni, di Benevento, sottoposto ai domiciliari.

Secondo una prima ricostruzione, entrato in un supermercato nella zona di piazza Risorgimento, il giovane sarebbe andato in escandescenze all'improvviso, per motivi che restano da chiarire. Uscito dal locale, avrebbe afferato una pedana di legno e l'avrebbe scagliata contro due auto in sosta, danneggiandole.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante, uno dei quali è rimasto ferito. Bloccato, l'indagato è stato dapprima condotto negli uffici della questura e poi, su disposizione del pm Patrizia Filomena Rosa, accompagnato a casa, agli arresti, dove si trova in attesa dell'udienza di convalida. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.