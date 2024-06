Prova a 'fregare' un'anziana: mi dia i soldi, sua nipote li deve ad un avvocato Benevento. Non luogo a procedere per una 48enne di Montesarchio accusata di tentata truffa

Era accusata di aver cercato di 'fregare' un'anziana, ma nei suoi confronti è stato deciso il non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste. Lo ha pronunciato il giudice Rotili per una 48enne di Montesarchio che, difesa dall'avvocato Marianna Febbraio, era stata chiamata in causa dalle indagini su un episodio accaduto il 28 luglio 2022 a San Leucio del Sannio.

Secondo gli inquirenti, si era presentata a casa di una 86enne ed aveva provato a farsi consegnare una somma di denaro: prima sostenendo di essere una creditrice della nipote, poi si essere stata delegata da un avvocato a riscuotere la parcella per un incarico che la stessa nipote gli aveva affidato. La malcapitata, parte civil, con l'avvocato Cosimo Ciotta, non era però caduta in trappola: aveva telefonato alla figlia e alla nipote, scoprendo la non veridicità delle cose che le avevano riferito.