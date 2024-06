Accusato di aver maltrattato la moglie, condannato un insegnante Benevento. La sentenza: 2 anni, pena sospesa

Due anni, pena sospesa, ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile. E' la condanna stabilita dal giudice Palmieri per un insegnante di Telese Terme, accusato di aver maltrattato la moglie. E' l'epilogo di primo grado di una indagine nella quale l'uomo, difeso dall'avvocato Antonio Di Fede, era stato chiamato in causa nel 2019, quando lei, dopo un bel pezzo vissuto assieme, gli aveva comunicato la decisione di separarsi.

La sua reazione era stata rabbiosa, al punto da rendere necessario l'intervento della polizia, alla quale la donna aveva raccontato le condotte che avrebbe subito nel tempo, che non aveva fino a quel momento denunciato per assicurare una famiglia ai figli.

Oltre ad offenderla pesantemente e a minacciarla, l'avrebbe controllata anche mentre era sul luogo d lavoro, tempestandola di telefonate per sapere con chi fosse. Comportamenti che sarebbero continuati anche quando lei, assistita dall'avvocato Antonio Di Santo, si era trasferita in un altro appartamento. Una situazione che aveva profondamente scosso la malcapitata, costretta a far ricorso alle cure dei medici.