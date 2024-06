Cocaina dalla Colombia a Modena, arrestato anche un 34enne di Foglianise Benevento. Indagine della Procura emiliana, l'uomo si è presentato in Questura

Sapeva che lo stavano cercando, per questo, accompagnato dall'avvocato Angelo Leone, si è presentato in Questura nella tarda mattinata. E' la scelta compiuta da Fernando Lombardi, 34 anni, di Foglianise, che la Squadra mobile ha arrestato, e condotto in carcere, sulla scorta di una ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Modena, che ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura nel settembre 2022.

I fatti per i quali Lombardi, già noto alle forze dell'ordine, è stato chiamato in causa sono relativi al periodo maggio – luglio 2021, quando, mentre viveva a Modena, avrebbe ceduto in quattro- cinque occasioni alcune quantità di cocaina – dai 25 ai 100 grammi – ad intermediari che poi le avrebbero consegnate ad altre persone. Diciotto, complessivamente, gli indagati- siciliani, albanesi, tunisini, marocchini, napoletani, casertani e modenesi - destinatari di una misura cautelare: 11 in carcere, 4 ai domiciliari, 2 all'obbligo di dimora e di firma, uno con il divieto di dimora.

Le circostanze contestate a Lombardi sono emerse nel corso di una inchiesta della Squadra mobile di Modena nata – si legge in una nota - "da una segnalazione del settembre 2020 della Direzione centrale per i servizi antidroga riguardante il sequestro di un ingente quantitativo di cocaina il cui destinatario era stato individuato in un cittadino italiano residente a Guiglia. Il pacco intercettato all'aeroporto di Bogotà, in Colombia, conteneva 23 chili di polvere bianca e la destinazione era appunto un'abitazione sul nostro Appennino”.

Da qui un'attività investigativa che, supportata da intercettazioni e analisi dei tracciati storici dei dispositivi satellitari Gps, avrebbe consentito di risalire a più persone che, secondo gli inquirenti, sarebbero state impegnate nello spaccio di droga in provincia di Modena.