In sella a ciclomotore rubato, verniciato e con la targa alterata Benevento. Due 19enni denunciati dalla Volante e muniti di foglio di via

Quando hanno visto i poliziotti, hanno invertito il senso di marcia e si sono allontanati. Ma ciò non ha evitato ad entrambi la denuncia per ricettazione ed il foglio di via con divieto a tornare a Benevento per due anni.

Nel mirino degli agenti delle Volanti sono finiti due 19enni che abitano in centri vicini al capoluogo: erano in sella ad un ciclomotore e, al momento dell'alt nei pressi della rotonda dei Pentri, hanno cercato di squagliarsela in direzione contrada Pantano.

Inseguti e bloccati, erano privi di patente o di documenti di identità, e si stavano muovendo con un mezzo rubato in città il 10 giugno. Ua lettera della targa era stata inoltre alterata con del nastro nero: lo stesso colore con il quale era stata verniciata la carrozzeria, inizialmente arancione.