Incursione nella notte, i ladri 'visitano' una ditta a Piano Morra Benevento. Rubate due cassette portamonete

Hanno colpito nel cuore della notte, in via Piano Morra. E' qui che nel mirino dei ladri è finita una ditta che si occupa della distribuzione di prodotti idraulici, termici e per il condizionamento.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato una porta d'ingresso laterale, i malviventi sono penetrati all'interno e si sono impadroniti di due cassette portamonete dai registratori di cassa. Poi sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno avviato le indagini, puntando l'attenzione anche sulle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, che potrebbero restituire elementi utli all'identificazione degli autori del raid. Che segue quelli messi a segno nei giorni scorsi in via Nenni, prima ai danni di un bar, poi di un supermercato.

In quest'ultimo caso, come si ricorderà, cinque banditi col volto coperto da un passamontagna e guanti alle mani, avevano portato via una cassaforte contenente l'incasso.