Auto si ribalta dinanzi alla caserma dei carabinieri, due feriti L'incidente la scorsa notte in via Meomartini

E' di due persone ferite, un uomo e un ragazzino, il bilancio dell'incidente stradale registrato la scorsa notte in via Meomartini a Benevento. Dove il conducente di una Kia, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che ha impattato contro un'auto in sosta e si è poi ribaltato proprio all'altezza del Comando provinciale dell'Arma. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno trasportato in ospedale i due malcapitati. Non gravi per fortuna le loro condizioni.