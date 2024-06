Scontri post gara Vitulano – U.S. Ariano Irpino: sei daspo Il provvedimento del Questore di Benevento per i fatti del 21 gennaio scorso

Il Questore della Provincia di Benevento, Giovanni Trabunella ha emesso sei divieti di accesso nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (d.a.spo.) nei confronti di altrettanti tifosi a seguito dei fatti accaduti in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato di 1^ categoria regionale Girone “D” “Vitulano – U.S. Ariano Irpino” disputato il 21 gennaio scorso presso lo stadio comunale di Vitulano.

Secondo l'accusa al termine della gara si erano registrati scontri tra i tifosi locali e quelli dell’U.S. Ariano Irpino. Momenti di tensione terminati con l'intervento dei carabinieri impiegati nei servizi di ordine pubblico. Successivamente, i sostenitori della U.S. Ariano Irpino, durante le fasi di deflusso, “avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal gruppo – spiegano dalla Questura Sannita -, osteggiavano le attività delle forze dell’ordine, scandendo slogan inneggianti alla violenza e accendendo numerosi fumogeni e petardi”.

Per questi motivi “in considerazione della condotta tenuta, che ha determinato una situazione di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica”, è stato emesso nei confronti di cinque giovani, identificati dai militari quali responsabili delle condotte sopra descritte, il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di due anni; per uno di loro, già destinatario di un precedente analogo provvedimento irrogato dal Questore di Avellino, è stato disposto il divieto per la durata di anni 5”.