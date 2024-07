Carabinieri, il luogotenente De Feo dopo 23 anni lascia il Sannio Nuovo incarico a Napoli presso la Legione Carabinieri Campania

Dopo aver prestato servizio per 23 anni presso il Comando Provinciale di Benevento, il luogotenente carica speciale Giovanni De Feo lascia il Sannio per passare in servizio al Comando Legione Carabinieri Campania con sede a Napoli.

Cinquantacinque anni, di Avellino, il luogotenente De Feo si è arruolato nell’Arma nel settembre del 1991, dopo aver frequentato il biennio di istruzione e formazione presso la Scuola Allievi Sottufficiali di Velletri e Firenze, per 10 anni ha prestato servizio presso il Comando Provinciale di Roma, dapprima presso la Stazione di Roma San Paolo, poi presso quella di Genzano di Roma dove si è distinto per importanti e delicate operazioni di servizio durante la perpetrazione di due rapine a mano armata, una delle quali culminata anche con la liberazione di un ostaggio. (18.09.1995 e 07.08.2000).

Dopo l’esperienza nella capitale, nel 2001 viene trasferito a Benevento alla Sezione Operativa del N.O.R.. Nel successivo 2006 assume il Comando della Sezione Radiomobile della Compagnia di Benevento ed infine nel 2020 passa in forza al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo.

Anche durante la permanenza nel Sannio il Luogotenente De Feo si è distinto per importanti operazioni di servizio seguite poi da numerosi riconoscimenti ed encomi, l’ultimo dei quali consegnato proprio lo scorso 5 giugno durante la celebrazione del 210° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri che si è svolta a Piazza Roma, allorquando il sottufficiale riceve un encomio rilasciato dal Comandante della Legione Carabinieri Campania, per aver nello specifico partecipato ad una complessa ed articolata attività d’indagine che ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale di tipo mafioso operante nella provincia sannita e su tutto il territorio nazionale.