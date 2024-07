La picchia, le sbatte testa contro termosifone: indagato 41enne di Montesarchio Benevento. Indagine della Mobile, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per l'uomo

Ora non può avvicinarla, deve restare distante da lei almeno 500 metri. E' la misura, corredata dal braccialetto elettronico, applicata su richiesta della Procura ad un 41enne di Montesarchio, indagato per stalking e lesioni aggravate ai danni di una donna con la quale aveva una relazione affettiva.

Si tratta di una vicenda al centro di una indagine della Squadra mobile avviata d'ufficio dopo il no della malcapitata a querelare l'uomo. Del quale, nel corso dell'ultimo accesso al pronto soccorso dopo l'ennesima aggressione, aveva descritto le condotte. Oltre a picchiarla con pugni e calci, in una occasione le avrebbe sbattuto la testa contro il termosifone, minacciandola. E ancora: avrebbe cercato di colpirla con un martello, l'avrebbe afferrata per i capelli, l'avrebbe trascinata sul pavimento, schiaffeggiandola e tirandole calci ad una gamba.

Le dichiarazioni della parte offesa sono state corroborate da quelle della madre, dai referti medici, e dalle relazioni sugli interventi fatti per le liti tra i due, e dalla testimonianza di due vicine di casa. Il 41enne è difeso dall'avvocato Raffale Schipani.

(foto di repertorio)