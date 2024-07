Furti in una piscina e in un ristorante: identificati gli autori Si tratta di un 24enne di Ceppaloni e di un 37enne di Benevento individuati dalla Polizia

E' un 24enne di Ceppaloni l'autore del furto commesso in una piscina di Benevento nei giorni scorsi. Ad identificarlo, ieri pomeriggio, l’Ufficio Prevenzione Generale e Pubblico Soccorso della questura di Benevento.

Il giovane, un 24enne residente a Ceppaloni, si era introdotto nella struttura attraverso una finestra difettosa, rubando il denaro presente nelle gettoniere dei distributori automatici ed alcuni beni alimentari in attesa di essere inventariati, per un danno complessivo pari all’incirca a 1.000 Euro.

Alla segnalazione della titolare dell’attività, una pattuglia aveva raggiunto la piscina e con il personale della Polizia Scientifica aveva effettuato accurati rilievi nei luoghi ove era transitato l’autore del furto. Attraverso gli accertamenti investigativi sulle tracce raccolte, gli operatori della polizia scientifica sono risaliti all’identità dell’uomo, già noto per pregiudizi di Polizia in materia di stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio. L'autore del reato è stato quindi rintracciato e condotto in Questura per ulteriori accertamenti al termine dei quali veniva denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato.

Nei giorni scorsi è stato individuato anche l’autore di un altro furto commesso presso un’attività di ristorazione del centro cittadino. L’uomo, un beneventano di 37 anni già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, dopo aver manomesso la porta di servizio sita sul retro, si era introdotto nel ristorante riuscendo a portare via il denaro del fondo cassa lasciato dal proprietario che si è accorto del danno solo al momento dell’apertura.

Anche in questo caso, si è rivelata determinante l’attività della polizia scientifica che, intervenuta sul luogo con la pattuglia dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, per isolare alcune tracce utili all’individuazione dell’autore del furto ripreso anche da alcune immagini del sistema di video sorveglianza interno al locale. L'uomo è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di furto e danneggiamento.