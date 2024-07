Raid dei ladri in due case: rubati soldi e sradicata una cassaforte dal muro Colpi a Benevento città e a contrada Torre Alfieri

Sono almeno due i colpi messi a segno nelle ultime ore a Benevento e in periferia. Nel primo caso malviventi in azione al rione Mellusi dove, dopo aver mandato in frantumi il vetro di un balcone al secondo piano di un palazzo, sono entrati nell'abitazione di una donna dalla quale hanno portato via una cassaforte, sradicata dal muro e portata via. Bottino ancora da quantificare per l'assenza dei proprietari e carabinieri sul posto per i rilievi.

A contrada Torre Alfieri, alle porte della città, i ladri hanno invece forzato una finestra e sono entrati in un'abitazione dalla quale hanno portato via soldi ed alcuni oggetti di valore. Anche in questo caso lavoro per i carabinieri.