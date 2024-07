Ruba due carte di credito e fa 'spesa' per 150 euro, anche di carburante Benevento. Raid in una scuola, fuggono a mani vuote: niente monete nel distributore

I carabinierii hanno denunciato un 64enne della città al quale, durante una perquisizione domiciliare ,sono state sequestrate una postepay ed una carta di credito rubate ad un 57enne che ne aveva denunciato il furto, anche di altre cose. Le carte sono trovate, tagliate a pezzetti, nel contenitore dell'immondizia, al pari di un borsello con chiavi e oggetti vari anch'esso sottratto al 57enne.

Dagli accertamenti è emerso che il 64enne aveva usato e rubato circa 150 euro dalle carte di credito e di pagamento attraverso la funzione “contactless” che consente di utilizzarle più volte per importi inferiori ai 25 euro senza la necessità di digitare il Pin. In partocolare, grazie alle immagini delle telecamere, è stato accertato che aveva fatto rifornimento di carburante in due stazioni di servizio' e acquisti un un negozio.

Penetrano in una scuola, fuggono a mani vuote: niente monete nel distributore

Hanno forzato una porta al piano terra: è così che i ladri sono penetrati, in via Ricci, all'interno della scuola primara dell'infanzia - plesso Pacevecchia. Miravano alle monete del distributore di bevande e merendine, ma sono rimasti delusi. Non ce n'erano al'interno della cassa, sono perciò andati a via a mani vuote. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri.