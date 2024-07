Si scaglia contro agenti municipale e autista corro attrezzi: denunciato Si tratta dell'autista di un altro mezzo adibito al recupero di veicoli

Minaccia, oltraggio e resistenza le ipotesi di reato per il conducente di un carro attrezzi che ha dato in escandescenze contro gli agenti della polizia municipale di Benevento e contro l'operatore di un altro carro attrezzi intervenuto per portare via un veicolo dopo un incidente stradale.

Momenti di tensione registrati durante i rilievi di un sinistro registrato a Benevento e per il quale sono intervenuti gli agenti, diretti dal comandante Pasquale Pugliese, che hanno denunciato il dipendente di una ditta di rimozione di veicoli, per il quale è scattata anche la sospensione del servizio per gravi condotte illecite ai danni di privati e degli appartenenti al Corpo.

Nello specifico, l'uomo secondo l'accusa arrivato sul luogo dell'incidente, si sarebbe reso protagonista di “ diverse e plurime fattispecie delittuose di reato in danno dei soggetti coinvolti, di un’altra società che in quel momento era addetta alla rimozione di un veicolo e della Pubblica Amministrazione operante per mezzo degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Benevento”.

Il comandante Pugliese nell’esprimere vicinanza agli operatori coinvolti ha condannato con fermezza tali comportamenti ed assicura “tolleranza zero”.