Antonio, oggi l'autopsia, poi l'ultimo abbraccio ad una giovane vita spezzata Castelvenere. Il dramma del 22enne morto in un incidente. Il sindaco annulla gli eventi per S. Anna

Sarà eseguita oggi dal medico legale Giuseppe Calvisi, su incarico della Procura de L'Aquila, l'autopsia di Antonio, il giovane di Castelvenere- avrebbe compiuto 23 anni a dicembre - morto nel tardo pomeriggio di domenica in un incidente stradale lungo l'A24, tra le uscite di Tornimparte e L’Aquila Ovest.

Dopo l'esame, per il quale i genitori, assistiti dall'avvocato Michele Santilllo, hanno nominato come consulenti il professore Nicandro Buccieri e il dottore Gugliotti, Antonio potrà ricevere, con i funerali, l'ultimo abbraccio di una comunità sotto choc per ciò che gli è accaduto.

Un dramma che ha indotto il sindaco Alessandro Di Santo e il parroco di Castelvenere, don Mimmo De Santis, ad annullare tutti gli eventi e le iniziative culturali programmati in occasione della festività di Sant’Anna, patrona di Castelvenere.

Di fronte a simili tragedie – ha commentato Di Santo – non esistono parole di conforto, soprattutto per i genitori. Antonio ed il papà Fabrizio sono stati sempre impegnati attivamente nel sociale e nel volontariato. Antonio, tra le altre cose, amava la musica e per questo era anche un valido musicista della Banda musicale di Castelvenere. Appena conosceremo la data dei funerali valuteremo l’istituzione del lutto cittadino”.

Intanto, proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell'impatto, nel quale erano rimaste coinvolte la moto di Antonio, quella di una coppia - grave una 55enne che viaggiava come passeggero– ed una Polo con a bordo tre persone, anche loro rimaste ferite.