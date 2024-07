Merce senza marchio CE e ritenuta non sicura: sequestro e multa Controlli della Guardia di Finanza in un'attività commerciale a Morcone

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha sequestrato prodotti non conformi agli standard di sicurezza europei all'interno di un esercizio commerciale a Morcone. Si tratta di ben 10.600 articoli di vario genere, alcuni dei quali destinati all’uso sulla persona (anelli, bracciali, fermacapelli, prodotti cosmetici ecc.) sprovvisti delle previste informazioni in merito all’origine, alla qualità e alla eventuale presenza di materiali o sostanze nocive per la salute dell’uomo.

La merce non aveva la marcatura CE, ovvero l’indicazione dell’origine di produzione nella Comunità Europea. Inoltre, le confezioni erano prive delle istruzioni, informazioni e avvertenze in lingua italiana.

Il responsabile dell’attività commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio e multato per 4.032 euro. La merce è stata sottoposta a sequestro.