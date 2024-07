Botte in area di servizio, avventore colpito con mazza da baseball: 5 divieti Il provvedimento del Questore dopo un episodio accaduto ad aprile lungo la statale 372

Non potranno accedere per due anni a tutti i pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento situati lungo il tratto della statale 372 ricadente nella provincia di Benevento. E' il provvedimento (Dacur) emesso dal questore di Benevento nei confronti delle cinque persone che ad aprile erano state protagoniste di una violenta colluttazione fisica in un’area di servizio presente lungo la Benevento – Caianello, nel Comune di Puglianello.

Dalle indagini del Commissariato di Telese e dag.i accertamenti della Divisione anticrimine è emerso che i cinque - uno di loro, di Telese, è assistito dall'avvocato Antonio Leone - si erano affrontati in maniera violenta nel parcheggio, poi alcuni di loro erano engrati nel bar della stazione di servizio e avevano violentemente aggredito con calci e pugni un avventore, colpendolo anche con una mazza da baseball mentre era a terra.

Per scopi cautelari e di prevenzione è stato anche adottato un provvedimento di sospensione dell’esercizio nel quale i fatti si sono verificati.