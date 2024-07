Travolto mentre col trattore carica balloni di paglia, muore agricoltore Dramma nelle campagne di Foiano di Val Fortore

Ancora un tragico incidente agricolo. A perdere la vita, nelle campagne di Foiano di Val Fortore, è stato un uomo di circa 60 anni investito dal mezzo agricolo carico di balloni di paglia che stava sistemando su un carrello.

A far scattare l'allarme, nella prima mattinata, sono state alcune persone che hanno notato il corpo del malcapitato nei pressi del trattore. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con l'auto medica di San Marco dei Cavoti. Nulla da fare, purtroppo, per l'agricoltore che all'arrivo dei medici e del personale sanitario era già morto. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini. Su disposizione del magistrato la salma è stata trasferita al San Pio di Benevento per gli accertamenti medico legali, mentre il mezzo agricolo è stato sequestrato.