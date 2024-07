Carcere minorile di Airola, l'ira del Sappe: richieste inascoltate Il sindacato autonomo della penitenziaria non esclude proteste: la misura è colma

“Nemmeno una settimana fa, il Sappe aveva lanciato l’allarme e chiesto uno sfollamento urgente dei detenuti. Allarme e richiesta rimasti puntualmente inascoltati.Nel frattempo, nel carcere minorile sannita – come era facilmente prevedibile – si sono susseguiti eventi critici, aggressioni, autolesionismo e risse”.

Questa la denuncia di Sabatino De Rosa, vicecoordinatore regionale Sappe del personale minorile, che aggiunge: “Il carcere è ormai fuori controllo. Questo è quanto accaduto negli ultimi giorni senza che nessuno intervenisse a livello regionale e/o nazionale: Un detenuto straniero sedicente minorenne (ma non sono stati fatti accertamenti ossei che confermino la minore età) in piena notte, dopo aver minacciato gli agenti in servizio, ha completamente distrutto la propria cella usando il letto come ariete. La follia devastatrice - denuncia ancora De Rosa - ha provocato il distacco del blindato dal muro e la caduta di intonaco nelle celle sottostanti. A seguito della furia distruttiva il detenuto si è lesionato il polso e il giorno dopo quando si è lamentato è stato accompagnato al nosocomio più vicino. Un altro detenuto straniero si è fatto tagli sull’addome per i quali è dovuto intervenire il medico dell’istituto. Ed ancora: un detenuto italiano ha compiuto una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di un altro ristretto”

Per il dirigente SAPPE in servizio nello stesso carcere di Airola: “Tutto questo caos, sommato allo stress lavoro-correlato aggravato dalla scarsità di personale accentuata dal piano ferie estivo, sta portando allo stremo i poliziotti penitenziari che, nonostante diminuiscano in termini numerici, vedono aumentare gli ingressi dei detenuti ristretti”.

Anche Donato Capece, segretario generale del Sappe, interviene nel merito della denuncia sindacale: ““Il sindacato, non può che esprimere il proprio plauso e tutta la sua riconoscenza per la dedizione e lo spirito di servizio degli agenti che, nonostante il completo abbandono delle istituzioni, continua a fare il proprio dovere. Tuttavia, non è più tollerabile l’inerzia delle autorità regionali e dipartimentali, alle quali si rinnova la richiesta di un urgentissimo sfollamento di detenuti e, in particolare, l’allontanamento di quei detenuti resosi responsabili di turbativa dell’ordine e della disciplina”.

De Rosa conclude “preannunciando fin d’ora che, qualora non arrivino i richiesti interventi, si proclamerà lo stato di agitazione del personale, con successiva manifestazione di protesta davanti alla Direzione dei Centri per la Giustizia Minorile di Napoli”.