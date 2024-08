Raid dei ladri in tre centri della provincia: rubati soldi e oro Colpi a segno o tentati a Fragento l'Abate, Pesco Sannita e San Giorgio del Sannio

Ladri in azione nel Sannio nella giornata di ieri. In particolare i malviventi sono entrati in azione nel pomeriggio e in serata a San Giorgio del Sannio, Pesco Sannita e Fragneto l'Abate dove per fortuna sembra non abbiano portato via niente ma hanno comunque danneggiato un infisso.

Nel mirino tre famiglie che al momento dei colpi non erano in casa. Sempre identica la tecnica utilizzata per entrare: porte e finestre forzate ed aperte e camere a soqquadro.

A Pesco Sannita rubati soldi e oro da una camera da letto. Anche a San Giorgio del Sannio, dopo essere riusciti ad entrare nell'appartamento i ladri hanno messo a soqquadro la stanza da letto ed hanno rubato gioielli.