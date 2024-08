Sovraffollamento e pochi agenti: le difficoltà del carcere di Benevento Radicali, PD e +Europa in visita alla casa circondariale di Benevento

Il tesoriere di Radicali Italiani, Filippo Blengino, insieme a Giovanni Cacciano, Segretario provinciale del Partito Democratico, Alfonso Maria Gallo e Rosario Mariniello, Dirigenti di +Europa, Paola Genito, membro della segreteria provinciale del PD con delega alla legalità, Paolo Maria Cavallo, portavoce di +Europa Benevento, Stefano Orlacchio, Comitato nazionale di Radicali Italiani ha visitato questa mattina il carcere di Benevento.

“Anche a Benevento c’è una presenza di detenuti elevata e preoccupante, quasi il doppio della capienza prevista dalla legge. Come in altri istituti c’è una carenza di organico, 50 agenti in meno rispetto alla pianta organica, c’è inoltre una grave carenza di funzionari. Questo causa un rallentamento intollerabile. Ci rivolgiamo nuovamente al Ministero Nordio, deve venire in carcere, deve assistere a quella che è diventata una sistematica violazione dei diritti umani. Le carceri purtroppo sono delle discariche sociali, per questo lo abbiamo denunciato per tortura, per questo visiteremo tutto agosto gli istituti penitenziari italiani” concludono Filippo Blengino-Tesoriere Radicali Italiani-Stefano Orlacchio, Comitato nazionale RI.