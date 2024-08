Paura lungo la Benevento-Campobasso, scontro tra auto: due feriti E' accaduto a Morcone

Sono due i feriti nell'incidente accadutopochi minuti fa lungo la Benevento- Campobasso, in territorio di Morcone. É questo il teatro di un tamponamento che, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto una Renault Clio e una Jeep Compass che procedevano in direzione del capoluogo molisano. L'impatto é stato violento, pesanti i danni riportarti nella parte anteriore dalla Renault.

A bordo dei veicoli alcune persone di Foglianise e Poggiomarino, due delle quali sono state trasportate dal 118 all'ospedale San Pio. Sul posto i carabinieri della stazione di Morcone, che hanno operato i rilievi e provveduto a disciplinare il traffico in entrambe le direzioni della statale 87.