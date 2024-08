Ancora fiamme nel Sannio, notte di lavoro tra Ponte e Casalduni Vigili dle fuoco e squadre antincendio in azione in tutta la provincia

Ancora incendi nella notte nel Sannio. Vigili del fuoco e squadre antincendio della Provincia e della Comunità montana da giorni impegnati da settimane per far fronte ai tantissimi roghi, tutti o quasi di natura dolosa registrati in provincia di Benevento e che hanno provocato danni ingentissimi.

La scorsa notte, vigili del fuoco impegnati nella pineta e nei terreni tra Ponte e Casalduni dove un vasto incendio ha divorato ettari di vegetazione. Fiamme che si sono avvicinate pericolosamente in alcuni casi anche alle abitazioni presidiate dalle squadre antincendio. Ed ancora, incendi anche in valle Caudina e Telesina. A bruciare, quasi sempre terreni incolti o boschi.